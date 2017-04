Der geheime Trump-Code: Das geht besser!

Ich habe es geschafft! Ich habe den Trump-Code entschlüsselt. Ich weiß jetzt endlich, wie der Mann so tickt! Das Problem: Trump ist ein Mann mit (mindestens) zwei Gesichtern. So ein bisschen wie Two-Face. Einen Tag macht er einen auf Super-Macker mit Flugzeugträger-Schach und Kriegsrhetorik. Den anderen Tag jammert er rum, dass er und sein armes, kleines Amerika von allen anderen Nationen ausgenutzt wird und erlässt Dekrete, um sich gegen diese fiesen Mobbing-Attacken zu schützen. Jetzt will er also die US-Wirtschaft stärken, Stichwort: "Buy American. Hire American"! Naja, alles schön und gut. Soll er mal machen. Ich fänd's bloß ganz cool, wenn ich schon gleich wüsste, ob ein "good Donald" oder "bad Donald"-Tag ist. Ich habe da auch schon eine Idee. Denn: Das geht besser! Was mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

