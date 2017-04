AfD Z SZ Staffel 2 - Rückblick und Review (SPOILER!)

Kaum zu glauben, aber (leider) wahr: Die Reality-Soap-Doku AfDZSZ geht in eine 2. Staffel! Und das Ende der 1. Staffel lässt vermuten: Jetzt wird es richtig emotional! Nach der romantischen Hochzeit der beiden Hauptdarsteller Frauke Petry und Marcus Pretzell ist ein Kind unterwegs - doch von wem ist es wirklich? Ein weiteres Drama: Björnd Hoecke - in jeder Hinsicht! Doch jetzt droht im nach Auftauchen eines Videos mit einer skandalösen Hitler-Parodie das Serien-Aus! Wie werden die Macher entscheiden? Muss er gehen oder darf er bleiben? Und auch Frauke Petrys Verbleib in der beliebten Vorabendserie ist nicht sicher! Sie selbst droht mit einem Rückzug - aber was ist dran? Ist es nur ein cleverer Schachzug oder wirft sie das Handtuch? Und welche Rolle spielt der mysteriöse Landolf Ladig? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

