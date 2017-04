Trump besucht Merkel, Zukunftsfragen und Bombenstimmung - Frühstück in die Zukunft

Schlau und mächtig trifft reich und schön... oder so. Nächste Woche kommt Donald Trumps Tochter Ivanka nach Deutschland. Zusammen mit Angela Merkel will sie über die Rolle der Frauen in der Wirtschaft sprechen. Klaro. Hat sich ja auch hochgearbeitet - von Papas Schoß ins Weiße Haus. Und falls doch mal was schief läuft, ist Papa ja nicht weit. Nuja. Jetzt ist sie also dick im Polit-Business. Hat Angela Merkel einen mütterlichen Rat für sie? Oder gibt Ivi eher Angie Styling-Tipps? Außerdem ist auch noch Zukunftstag und die Kriegscharts werden bekannt gegeben. Wie das nur alles ausgeht... stimmt ab! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.