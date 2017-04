Der große Einhorn-Sellout - Das geht besser!

Erdogan klaut sich einen ganzen Staat, Kim Jong-un übt den Atomkrieg, Donald Trump schickte einen Flugzeugträger nach Nordkorea und seine Tochter Ivanka zu Angela Merkel und Natanjahu springt mit einer großen Arschbombe ins Bällebad der kindischen Staatschefs und sagt ein Treffen mit unserem Siggi Gabriel ab. Regt man sich ja schon gar nicht mehr richtig drüber auf... denn der eigentlich Skandal ist doch der große Einhorn-Sellout! Ich frage mich: Was soll das denn? Das geht besser! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

