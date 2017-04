1. Mai Demos: Mein 1. Mal!

+++WARNING: VIDEO CONTAINS SCENES OF VIOLENCE +++ Für die einen ist es der "Tag der Arbeit", für die anderen das Randale-Highlight des Jahres: der 1. Mai. Da mir ein Bild von mir bei einer Demo noch in meiner Insta-Stroy und in der Facebook-Chronik fehlt, will ich in diesem Jahr endlich mal dabei sein! Für das große Event habe ich intensiv trainiert und werde mich am 30. April auf nach Hamburg machen. Ich habe mir auch ein paar Innovationen ausgedacht. Ich glaube, das wird richtig gut.

