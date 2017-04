DSDS-Finale, Frankreich-Wahl und die Despoten-Bromance des Jahres - Frühstück in die Zukunft

In Frankreich wird gewählt, Deutschland sucht den Superstar - again - und Erdogan und Putin treffen sich zu einem ungezwungenen Bromance-Date, Stichwort: Alles kann, nichts muss. Ich bin gespannt, wie das wohl alles wieder ausgeht. Aber ihr habt es ja in der Hand. Ihr werdet da schon richtig abstimmen. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

