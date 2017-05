1. Mai Demos: Ich packe!

Demos sind die neuen Festivals. Weiß jeder. Da mir noch ein Bild auf einer Demo in der Insta-Story fehlt, mache ich in diesem Jahr mit beim Randal-Highlight des Jahres: Der 1. Mai Demo in Hamburg. Ganz wichtig: die richtige Verpflegung. Hier sind meine Tipps.

