Deso Dogg und die große Liebe - Das geht nicht besser!

Weil ihn keiner liebte, ging Deso Dogg nach Syrien zum IS. Dort endlich fand er seine Traumprinzessin. Doch es wurde eine Liebe mit Hindernissen – zum Beispiel, weil sie beim FBI arbeitet. Wird das Märchen ein Happy End haben? Oder wirft die Königstochter den Topterroristen an die Wand? Hier nochmal das ganze Märchen zum Nachlesen: http://www.sueddeutsche.de/politik/deso-dogg-die-unglaubliche-wendung-im-fall-denis-cuspert-1.348696... Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.