Hannover explodiert und NRW wählt - Das Frühstück in die Zukunft

Endlich was los in Hannover: Die größte Bombenentschärfung seit dem Krieg. Bang Boom Bang, kennt den noch jemand? Und zur Wahl in Nordrhein-Westfalen sag ich nur: No AfD. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft frühstücken mit lecker Mac(a)rons. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1 Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

