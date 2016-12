Star Wars: Rouge & Hitman: Agent 47 Kritik - #1080NerdScope No.4

Dieses Mal geht es um euer Feedback; die Disney-Messe D23 mit News zu Star Wars: Rouge One, Captain America: Civil War & Incredibles 2; einen Witze-Roboter; unsere Kritik von Hitman: Agent 47 & eine Rage über die Anno 2205 Vorbesteller-Boni. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Die Quotenfrau - Elisa: http://youtube.com/alive4fashion Als Gandalf - Dominik: http://youtube.com/mapamundio Als Homophober Axt-Mörder/Spoiler-Man/Verrückter Professor: http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 ________________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de ------------------------ Unsere Quellen: Incredibles 2: http://time.com/3999417/pixar-new-posters-toy-story-incredibles/ Jurrassic World Regisseur macht Star Wars 9: http://www.ign.com/articles/2015/08/15/d23-2015-jurassic-world-director-takes-on-star-wars-episode-9 Han Solo Spin Off wird Abenteuer Komödie: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18495294.html Erste Frau bei League of Legends LCS: http://kotaku.com/the-league-of-legends-championship-series-has-its-first-1724136651 Computer lernt Humor: http://www.pcworld.com/article/2960636/software/no-joke-microsoft-is-teaching-comedy-to-computers.html Anno 2205 Vorbesteller Skandal: http://www.gamestar.de/spiele/anno-2205/news/anno_2205,52423,3234364.html Riesiges Star Wars Land: http://www.theverge.com/2015/8/15/9158739/star-wars-land-disneyland-d23 / Star Wars: Rouge One Infos: http://www.filmstarts.de/filme/bildergalerien/bildergalerie-18495318/ Baymax in Kingdom Hearts 3: http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/08/17/big-hero-6-is-coming-to-kingdom-hearts-3/ Captain America: Civil War Trailer: http://moviepilot.com/posts/2015/08/19/captain-america-civil-war-trailer-description-from-d23-3483251

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.