Metal Gear Farmville & Until Dawn Review - #1080NerdScope No.5

Dieses Mal sagen wir unsere Meinung zu Until Dawn und der Black Ops 3 Beta, diskutieren über Hideo Kojima, machen uns über Fallout Tinder lustig, berichten über die ESL One Cologne, und freuen uns auf Pokken Tournament & Skylanders Battlecast - und wir haben Torte. Viel zu viel Torte. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Die Quotenfrau - Elisa: http://youtube.com/alive4fashion Als Mörder/Until Dawn Erzähler - David: http://youtube.com/behaind Als Nerd-Tec Sprecher - Marti: http://youtube.com/theclavinover Als Budi von den RocketBeans - Budi: http://twitch.tv/rocketbeanstv _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 ________________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de ------------------------ Unsere Quellen: Hideo Kojima macht Mobile Games? http://www.gamestar.de/news/vermischtes/3235277/hideo_kojima.html Pokken Tournament angekündigt https://www.youtube.com/watch?v=69p_yJQyQtc Skylanders Battlecast http://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2015/08/21/skylanders-battlecast-is-hearthstone-for-kids/ Hearthstone: The Grand Tournament: http://www.giga.de/spiele/hearthstone-heroes-of-warcraft/specials/hearthstone-das-grosse-turnier-alle-infos-zur-neuen-erweiterung-the-grand-tournament/ Fallout Tinder http://kotaku.com/bethesda-is-advertising-fallout-on-tinder-1724699875 ESL One Cologne http://www.gamestar.de/spiele/counter-strike-global-offensive/artikel/counter_strike_esl_one_cologne,47219,3235294,5.html

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.