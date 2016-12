Horror-Story hinter Rocket League & Pokémon Go - #1080NerdScope No.8

Dieses Mal mit dem Release von Destiny: The Taken King, Änderungen an Batman vs. Superman, einem Star Wars: Uprising App-Test, ersten Infos zu Pokémon Go, der Hintergrundgeschichte von Rocket League, dem neuen Apple Gaming-TV & dem Kickstarter-Erfolg von Everspace! 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als die Quotenfrau – Elisa: http://www.youtube.com/alive4fashion Als App-Tester & Raumfahrt-Experte – David: http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.