Assassin's Brüste, LOL 2 & "Der Marsianer" Kritik - #1080NerdScope No.10

Diese Woche mit: Brüsten in Assassin’s Creed, einem neuen Spiel von Riot Games, dem Blutmond, dem Battle for Zendikar Magic: The Gathering Prerelease, Wasser auf dem Mars, einer Kritik von „The Martian“, einem neuen Donkey Kong Rekord & Selfi-Todesfällen. Vielen Dank an das Computerspielemuseum in Berlin: http://www.computerspielemuseum.de/ 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als die Quotenfrau – Elisa: http://youtube.com/alive4fashion Als der Erfinder von allem was gut ist - David Hain: http://www.youtube.com/behaind Als Auto-Liebhaber - Olli: http://www.youtube.com/DerOlliKanal Als Spandauer Überficker - HandOfBlood: https://www.youtube.com/user/HandIOfIBlood Als Pro-Magic Caster - NiksDa: https://www.youtube.com/channel/UCODBESnNIMS3Qp0d9c9wYTA _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Erster Transgender Charakter in Assassin’s Creed: http://www.ign.com/articles/2015/09/25/assassins-creed-syndicate-to-introduce-series-first-transgender-character Neues Spiel von Riot Games http://www.ign.com/articles/2015/09/29/riot-games-is-working-on-a-new-mystery-project Der Blutmond http://www.zeit.de/wissen/2015-09/mondfinsternis-supermond-blutmond-fs Mars Rover in Jogurt tunken: https://np.reddit.com/r/space/comments/3mjrdt/nasa_to_confirm_active_briny_water_flows_on_mars/cvfsdxf?context=3 Wasser auf dem Mars: http://www.theguardian.com/science/2015/sep/28/nasa-scientists-find-evidence-flowing-water-mars Donkey Kong Rekord: https://www.wired.de/collection/latest/innerhalb-von-sechs-stunden-wird-der-donkey-kong-highscore-zweimal-geknackt Selfi-Tode: http://mashable.com/2015/09/21/selfie-deaths/#BvHYY.BkOkqw

