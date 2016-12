Endlich Lamas & Harry Potter Teil 8! - #1080NerdScope No.15

Diese Woche mit Lamas, unserem Ersteindruck zu Need for Speed, eSport Wetten, den League of Legends Worlds bei The Main, Harry Potter Teil 8, Ocean’s Eleven Reboob und 1080NerdScope Staffel 2! 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Imperator Qu Ote – Elisa: http://youtube.com/alive4fashion Lamas - Märkischer Lamahof: http://www.zadik-lamas.de/Zadik-Lamas/ The Main – Summoner’s Inn: https://www.youtube.com/user/Summoner... President Kanye – Patrice: http://www.youtube.com/channel/UCK44m... Drogendealer – Unge: http://youtube.com/unge Der Devil – Steve: http://youtube.com/spacefrogsradio Als korrupter Journalist - Fabian: http://youtube.com/battlebrosteam Original Sets von House of Cards, Daredevil, Narcos, Better Call Saul - Netflix SPECIAL DANKE AN STEVEN FÜR ALLES! _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: eSport Umsatz: http://www.gamestar.de/news/vermischt... Harry Potter and the Cursed Child: http://www.filmstarts.de/filme/bilder... Oceans Eleven mit Frauen: http://www.filmstarts.de/nachrichten/...

