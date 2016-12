Scheiß Hobbit, zu viel Star Wars & überall Wichser! - #1080NerdScope No.18

Diese Woche kehrt 1080NerdCop zurück, wir reviewen Star Wars: Battlefront, es gibt News zu mehr Star Wars Filmen, mehr Fast and the Furious Filme, einem neuen Riddick Film und der Serie Merc City, Behind the Scenes Material vom Hobbit, einer neuen Digimon Serie, erste Eindrücke aus Street Fighter V, den eSport Events der Woche mit den Smite Super Regionals, den Intel Extreme Masters und den Dota 2 Frankfurt Majors, Loot für die Welt 2 - und News über ein Mädchen, was 10 Jahre lang nur ein Spiel gezockt hat. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Weltbekannter Regisseur David Hain – http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Neuer Riddick-Kinofilm + Spin-Off TV Serie http://www.empireonline.com/movies/news/vin-diesel-says-riddick-tv-series-way/ Mehr Fast and the Furious: http://www.gamestar.de/news/kino/3239395/fast_furious.html Jedes Jahr ein Star Wars Film: http://www.gamestar.de/news/kino/3239475/star_wars_episode_7.html Darum war der Hobbit-Film scheiße http://www.gamestar.de/news/kino/3239607/der_hobbit.html Neue Digimon Serie http://www.animaxtv.de/news/animax-zeigt-exklusiv-den-brandneuen-anime-hit-digimon-adventure-tri-chapter-1-reunion-nur-24 eSport Events der Woche http://kotaku.com/all-the-big-esports-events-happening-this-weekend-1743840516 Loot für die Welt 2 http://broadmark.de/allgemein/loot-fuer-die-welt-2-mehr-als-76-000-euro-fuer-den-guten-zweck/40106/ Mädchen spielt 10 Jahre lang Crossfire http://newsinfo.inquirer.net/741658/chinese-woman-presumed-dead-found-living-in-internet-cafes-for-10-years

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.