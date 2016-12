Team Regenbogen-Sex & Far Cry Primal Action - #1080NerdScope No.19

Diese Woche mit Rainbow Six: Siege, erstem Material aus Far Cry Primal, Just Cause 3, Probleme mit The Division, Dead or Alive Xtreme 3 Sexismus, Alien: Covenant bzw. Prometheus 2 bzw. Alien: Paradise Lost, Boxen im eSport, illegales Filesharing, Dino Erotika und dem besten Ende aller Zeiten! 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Beef-Master – HandofBlood: http://youtube.com/HandIOfIBlood Alien-Experte & Comedy-Preis Anwärter - David: http://youtube.com/behaind _______________________________ Unsere Quellen: The Division läuft Scheiße? http://www.gamestar.de/spiele/tom-clancys-the-division/news/the_division,50012,3239917.htm Dead or Alive zu sexistisch http://www.engadget.com/2015/11/25/dead-or-alive-xtreme-3-is-too-sexist-for-europe-and-us/?utm_content=gravity_organic_sitefeed&cps=gravity_1677_-3951853310018430795 Alien Covenant: Michael Fassbender spielt gleich zwei Rollen http://www.cinemablend.com/new/Michael-Fassbender-Play-Two-Roles-Alien-Covenant-96877.html Aufs Maul im eSport http://kotaku.com/fight-breaks-out-backstage-at-counter-strike-tournament-1745143256 Filesharer wird YouTuber http://www.filmstarts.de/nachrichten/18499638.html Dino Sex http://www.iflscience.com/editors-blog/bizarre-world-dinosaur-erotica-novels

