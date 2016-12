Star Wars Spezial: Das Lachen der Macht - #1080NerdScope No.21

Dieses Mal mit Star Wars VII, Star Wars Episode 7, The Force Awakens und noch mehr Star Wars: Das Erwachen der Macht. Und unser Spoiler-Freien Star Wars Kritik. Hab ich schon Star Wars erwähnt? Aber auch dem Trailer zu X-Men: Apocalypse, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Star Treck: Beyond, Independance Day 2 und Knight Rider Heroes – sowie Donald Trump, der das Internet abschalten möchte. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als Slave Leia: Lexy Roxx – http://youtube.com/LexysRoxxstation Als Yoda: Marie Meimberg – http://youtube.com/mariemeimberg Als Chewbacca: Anna – http://youtube.com/comickiste Als Darth Vader & Komponist der Bar-Musik: Marti – http://youtube.com/theclavinover Als Jabba – http://manuelmeimberg.com _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2015 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: X-Men: Apocalypse Trailer https://www.youtube.com/watch?v=COvnHv42T-A TMNT2: Trailer http://www.youtube.com/watch?v=HeaugHGd1Kw Star Treck Beyond Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=XRVD32rnzOw Independence Day 2 Trailer http://www.youtube.com/watch?v=RmZvqr53KyM Donald Trump will, dass Bill Gates das Internet schließt http://www.gamestar.de/hardware/news/internet/3240566/donald_trump.html Knight Rider Heroes: http://www.youtube.com/watch?v=24Tk8BeXqxo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.