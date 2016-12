Minecraft 2 & Let's Plays verboten!? - #1080NerdScope No.22

Dieses Mal mit: Unserem Weihnachtsrückblick, Sony versucht "Let's Play" zu besitzen, Minecraft 2, Star Wars Monopoly & Rogue One Infos, unserem Ersteindruck zu "The Division", einem Rage zum Occulus Rift Preis, und dem iPhone 7 ohne Kopfhöhrer-Buchse. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - David: http://www.youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: NINTENDO SIXTY FOOOOOUR: https://www.youtube.com/watch?v=pFlcqWQVVuU Unreal Tournament: https://www.youtube.com/watch?v=q8SWMAQYQf0 Sony patentiert Let's Play http://www.gamona.de/games/sony,sony-will-sich-offenbar-begriff-let-s-play-sichern:news.html Minecraft 2 stürmt die Charts, Leute können wohl nicht nachforschen http://www.gamestar.de/spiele/minecraft/news/mincecraft,46603,3241961.html Star Wars Erfolgreichster Film der Geschichte - in den USA - international wird aber immer noch Avatar vorne bleiben http://www.filmstarts.de/nachrichten/18500381.html Star Wars Monopoly ohne weibliche Figur. Fans rasten aus: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18500373.html Angebliche Storydetails zu Rogue One http://www.gamestar.de/news/kino/3241934/rogue_one_a_star_wars_story.html http://www.filmstarts.de/nachrichten/18500433.html Occulus Rift/VR verdammt teuer http://www.gamestar.de/hardware/tft-monitore/sony-playstation-vr/playstation_vr,793,3241966.html iPhone 7 ohne Kopfhörer-Buchse: http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/apple-will-die-kopfhoererbuchse-abschaffen-a-1071642.html

