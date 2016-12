Minecraft Porno-LP & Eier-Tret-Simulator - #1080NerdScope No. 24

Diese Woche wird sich richtig hard in die Eier gehauen; Frodo stellt seine 5 meisterwarten Spiele aus 2016 vor; wir forschen nach, warum Minecraft eines der meistgesuchten Porno-Titel ist; finden heraus, was Star Wars mit Avatar zu tun hat und sind für euch auf der ersten Dreamhack in Deutschland. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als unbezahlter Regisseur - David: http://youtube.com/behaind - Als singender Kameramann - Olli: http://youtube.com/derollikanal - Als HandOfSlut - Max: http://youtube.com/handloflblood - Als Rammen - Brammen: http://youtube.com/pietsmiet - Als BangBros - Fabian: http://youtube.com/battlebrosteam Besonderen Dank an Marti für das Muscial! http://youtube.com/theclavinover _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Pornhub wird mit Google verwechselt, Kinder suchen nach Minecraft Pornos? http://www.gamestar.de/spiele/minecraft/news/pornhub,46603,3242400.html Balls Kicking Simulator auf Steam Greenlight http://steamed.kotaku.com/it-has-come-to-this-1754608703 Star Wars 8 & Avatar 2 verschoben http://www.kino.de/film/avatar-2/news/avatar-2-kinostart-wird-verschoben-konflikt-mit-star-wars-8-vermieden/

