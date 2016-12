Deadpool killt alles & Ubisoft beschneidet PC-Gamer - #1080NerdScope No.26

Diese Woche mit neuen Ausschnitten aus Kapitän Germania vs. Eisenmann - Bürgerkrieg, dem unfairen Grafik-Downgrade von The Division, dem Street Fighter V Launchevent, Fallout 3 und der schlechteste Kundenservice der Welt, Robin regt sich über die Änderungen bei Hearthstone auf, und wir verraten unsere Meinung zu Deadpool. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als Depp #1: David - http://youtube.com/behaind Als Depp #2: Fabian - http://youtube.com/battlebrosteam Als bester Sprecher der Welt: Marti - http://youtube.com/theclavinover _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Kundenservice bittet um Zerstörung http://www.gamestar.de/spiele/fallout-3/news/fallout,43430,3267528.html Neuer Modus bei Hearthstone http://us.battle.net/hearthstone/en/blog/19995505/a-new-way-to-play-2-2-2016 The Division ist doch nur fair http://www.playnation.de/spiele-news/division/grosser-unterschied-zwischen-pc-konsole-waere-ungerecht-id64265.html Neuer Kapitän Germania vs. Eisenmann: Bürgerkrieg Trailer https://www.youtube.com/watch?v=7xuiU0Z99wo

