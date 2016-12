Tote-Mutter-Simulator & die teuersten Games EVER - #1080NerdScope No.27

Diese Woche gehen wir einem neuen Hoax auf den Grund, der iPhones zu Schrott macht; überlegen, wie das Internet ohne Lügen aussehen würde; Fragen wie ein Ziegen-Spiel vor dem IS warnen will; finden heraus, wie Smart-TVs unsere intimsten Gespräche aufzeichnen; nennen euch die Top 5 der teursten Collectors-Editions aller Zeiten; regen uns über das Episoden-Format des neuen Hitman auf & untersuchen Kanye Wests Tote-Mutter-Simulator. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Kind - Steve: http://youtube.com/spacefrogsradio - Als Person, die LeFloid gern hat - Rick - http://youtube.com/spacefrogsradio - Als Frau aus unserer Nachbarschaft - Anna: http://youtube.com/comickiste _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: “EasterEgg” macht iPhone unbrauchbar… http://www.gamestar.de/hardware/smartphones/apple-iphone-6s--plus/apple_iphone,952,3267901.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Das Anti-ISIS Ziegen-Spiel: http://www.engadget.com/2016/02/13/the-fbi-game-makes-zero-sense/ https://cve.fbi.gov/whatis/?state=blameSection1 $10 Millionen Dying Light Edition http://www.pcgamer.com/10m-dying-light-edition-now-on-sale/ Kanye West Spiel http://www.gamestar.de/news/pc/3267881/only_one.html Kanye West Twitter http://www.theverge.com/2016/2/15/10995374/kanye-west-mark-zuckerberg-debt-twitter Hitman Episoden Hin und Her http://www.polygon.com/2016/1/14/10770628/hitman-dlc-fully-episodic http://arstechnica.com/gaming/2016/02/hitman-is-a-platform-not-an-episodic-game/ Samsung Smart TV hört dir zu: http://www.geek.com/apps/samsung-reminds-smart-tv-owners-their-personal-conversations-may-be-recorded-1647353/

