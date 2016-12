Porno-Werbung für Far Cry & DOTA 2 Skandal - #1080NerdScope No.29

Diese Woche gibt es so viel Drama bei DOTA 2, dass der Valve CEO einen Angestellten beleidigt, ein Teenager gewinnt durchs zocken einen Monat mit einem Pornostar, Ubisoft bewirbt Far Cry mit ganz viel Sex, wir gucken uns Dark Souls 3 an und regen uns auf, warum die App zum Spiel so schlecht ist & Frodo fliegt nach San Francisco um euch über das Microsoft Lineup zu informieren. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Gefeuerter Dark Souls-Experte: David - http://youtube.com/behaind Gebärdensprache-Simultanübersetzer: Rick - http://youtube.com/spacefrogsradio Die Quotenfrau - Elisa: http://youtube.com/alive4fashion _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Dota 2 Drama: http://www.gamestar.de/spiele/dota-2/news/dota_2_shanghai_major,46371,3268626.html Shanghai Major Produktionsfirma: http://www.reddit.com/r/DotA2/comments/47zrfl/keytv_response_to_getting_fired/d0gi153 Monat mit Pornostar: http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/boiling-inside-ew#.ybbVEwOBO Ubisoft macht bestes Product Placement: http://www.youtube.com/watch?v=pWPkDX9dQwU GUCKT ES EUCH NICHT AN! WIR FLEHEN EUCH AN!!! Slashy Souls App für Dark Souls III: http://kotaku.com/look-away-dark-souls-fans-just-look-away-1761796922

