Hitman im Real Life & Filme, die kein Mensch braucht- #1080NerdScope No.30

Diese Woche besprechen wir, ob die E3 gerade zugrunde geht und was es mit dem Gamescom Early Acess auf sich hat, beklagen den Tod von Fable Legends, spielen das neue Hitman im echten Leben, fantasieren was das Crossover zwischen 21 Jump Street und Man in Black für andere Filmfranchises bedeutet und sagen euch unsere Meinung zu The Division. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Steven Hawking & frisch geficktes Eichhörnchen - Steve: http://youtube.com/spaceradio SWR Chef, Leonidas, Pizzalieferant - David: http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Gamescom Early Access: http://www.gamestar.de/news/vermischtes/3268767/gamescom_2016.html Activision nicht auf der E3: https://blog.activision.com/community/games-blog/call-of-duty/blog/2016/03/01/celebrating-call-of-duty-year-round EA nicht auf der E3: http://www.ea.com/play2016/ Fable Legends gecancled, Lionhead dichtgemacht: http://www.theverge.com/2016/3/7/11172472/microsoft-lionhead-studio-proposed-closure 21 Jump Street & Man in Black Crossover: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18501807.html

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.