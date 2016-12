Deutsche Unterhaltung für besorgte Bürger - #1088Fadenkreuz No.1

Diese Woche diskutieren diese drei deutschen Buben über Themen die das Vaterland beschäftigen. Sie sprechen über Filme, die statt im Lichtspielhaus ab sofort im eigenen Heim genossen werden können, präsentieren einen neuen Ausschnitt von Eisenmann, teilen ihre Meinung zum Film “Harter Kern” (von den Alliierten auch “Hardcore” genannt) und listen die aktuellen Top Titel unabhängiger Entwickler auf. Außerdem geht es um ein Neugeborenes, dass Straßen Kämpfer Teil 5 ganz alleine besiegt hat - so wie die Deutschen einst Polen, und machen Reklame für neue deutsche Produkte. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als Partei-Vertretung – Fabian: http://youtube.com/battlebrosteam Als Kameramann – Olli: http://youtube.com/derollikanal Als Bastlerin von Weberknecht und so viel mehr – Anna: http://youtube.com/comickiste Als Chef-Indy-aner – David: http://youtube.com/behaind Als Perser – Andre Moghimi Als deutscher Tonman – Andreas Mogheimer _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Filme könnten künftig am Veröffentlichungstag ausleihbar sein - für 50Dollar http://variety.com/2016/film/news/studios-exhibitors-consider-revolutionary-plan-for-day-and-date-movies-at-home-exclusive-1201725168/ Sechs Monate altes Baby spielt Streetfighter 5 Story Modus durch http://kotaku.com/six-month-old-baby-beats-birdies-story-mode-in-street-f-1764624575

