League of Legends wird Religion & Die Top Film-Trailer - #1080NerdBoot No.1

Diese Woche beschäftigen wir uns unter anderem damit, wie göttlich das Spiel League of Legends wirklich ist, David hat sich für euch durch Dark Souls 3 gestorben & wir haben Sony’s Virtual Reality-Zukunft unter die Lupe genommen. Außerdem besprechen die neuen Trailer zu Suicide Squad, Doctor Strange, Magische Tierwesen und wo sie zu finden sind & natürlich Star Wars Rogue One. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Priester & Dark Souls Masochist - David: http://youtube.com/behaind - Als Toiletten-Kapitän - Olli: http://youtube.com/derollikanal Und besonderen Dank an den genialen Oskar Pannier für die geilen Animationen: http://oskarpannier.com/en/ _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: League of Legends Gott: http://www.gamestar.de/spiele/league-of-legends/news/league_of_legends,44593,3270611.html Frauen sagen nix in Filmen: http://polygraph.cool/films/index.html Rouge One Trailer mit Mon Mothma: http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/rogue-one-surprising-return-mon-882046 Suicide Squad Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MZwsbcW-d-E&feature=youtu.be Doktor Strange Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Lt-U_t2pUHI Henry Cavill zockt zu viel WoW: http://www.gamestar.de/spiele/world-of-warcraft/news/world_of_warcraft,33592,3270416.html Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ViuDsy7yb8M Ben Affleck Batman Film Regie: http://www.theverge.com/2016/4/12/11418730/ben-affleck-batman-movie-standalone-confirmed

