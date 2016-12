Totaler Absturz: Diese Folge ist richtig Doom! - #1080NerdScope No.34

Diese Woche ziehen wir endlich in den Civil War. Zwar ohne Eisenmann, dafür aber mit unserer ganz persönliche Review von Captain America 3. Außerdem erklären wir, was die Faszination am Shooter-Klassiker Doom ausmacht und warum genau diese nun im neusten Teil zu fehlen scheint - und zu guter letzt diskutieren wir über die Realverfilmung von Ghost in the Shell. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Doom-Experte - David: http://youtube.com/behaind - Als Zombie - Olli: http://youtube.com/derollikanal - Der Fallschirm, der Frodo hat leben lassen: funjump.de _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Marvel Phase 4 Infos: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18503608.html Doom Beta Reviews: https://www.vg247.com/2016/04/18/doom-open-beta-gets-hellish-reviews-on-steam/ Scarlett Johannson soll asiatischer aussehen? http://www.filmstarts.de/nachrichten/18503711.html

