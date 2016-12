Game of Thrones für Dummies & Team Youporn zerfickt - #1080NerdScope No.35

Diese Woche reden wir über Game of Thrones und fassen Staffeln 1-5 für euch zusammen, besprechen wie CS:GO einen eigenen Markt für illegale Sportwetten gebaut hat, stellen euch die Top Skandale rund um den Echtgeldwert von In-Game Items vor und erklären, warum YouPorn im eSport gerade keine geile Zeit hat. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als Marvel Chef – David: http://youtube.com/behaind Als Marcel – Steve: http://youtube.com/spacefrogsradio _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: CS:GO Sportwetten: http://www.bloomberg.com/features/2016-virtual-guns-counterstrike-gambling/ EVE Online Kriminalität: http://www.engadget.com/2011/08/12/biggest-eve-online-scam-ever-recorded-nets-over-a-trillion-isk/ Bloodbath of B-R5RB: https://en.wikipedia.org/wiki/Bloodbath_of_B-R5RB Legend of Mir 3 Urteil: https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2005/jun/09/chinesegamers

