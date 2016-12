Top 5 Pokemon GO fails & Uncharted 4 Review - #1080NerdScope No.36

Diese Woche spekulieren wir über Nintendos neue Konsole, fragen uns was IKEA mit Horror zu tun hat, besprechen was an Pokemon GO nicht so geil ist und nehmen für euch Uncharted 4 unter die Lupe. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als der Expedizist - David: http://youtube.com/behaind Als OKEA-Ofper - Claudia _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Nintendos NX kommt im März, Zelda verschiebt sich bis dahin http://kotaku.com/nintendo-new-nx-console-will-be-out-march-2017-1773312629 Pokemon Go Beta Footage geleaked, viele neue Infos über Gameplay etc: http://techraptor.net/content/pokemon-go-beta-footage-australia IKEA VR Experience wird als Survival Horror eingestuft: http://www.gamestar.de/news/vermischtes/3271759/ikea_vr_experience.html

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.