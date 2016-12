Emma Watson zu Gast & die dümmsten Dragonball Ball Kuriositäten - #1080NerdScope No.37

Diese Woche reden wir über Battlefield 1 und warum der 1. Weltkrieg gar nicht mal ein so gutes Setting ist, wieso Gamer in Afrika plötzlich echte Kühe geschenkt bekommen, diskutieren warum Dragon Ball Evolution so ein schlechter Film war - und was sonst noch so im Dragon Ball Universum an Kuriositäten gibt. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Emma Watson - Elisa: http://youtube.com/alive4fashion - Als Dragonball Meister - Olli: http://youtube.com/derollikanal _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Dragon Ball Drehbuchautor entschuldigt sich: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18504152.html Call of Duty: Infinite Dislikes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLirAqAtl_h2o1ism1dr5SbvB8Mf7Ve6Aa Battlefield 1: https://www.youtube.com/watch?v=c7nRTF2SowQ Spieler gewinnt lebende Kuh: http://www.engadget.com/2016/05/08/tunisian-bagra-cow-mobile-game

