Zocken macht klüger & #MakePangaeaGreatAgain - #1080NerdScope No.43

Diese Woche erklären wir, warum wir nicht über Nintendo reden, erklären wie ein Videospiel uns klüger macht & bilden alle Brexit Fans weiter, finden raus welcher Celebrity jetzt schon wieder eine eigene App bekommt & machen unsere eigene Version, besprechen das Gerücht der Warcraft Film hätte betrogen und sagen euch unsere Meinung zur World of Warcraft: Legion Beta. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Koch und Warcraft Experte - David: http://youtube.com/behaind Besonderen Dank an den unglaublich talentierten Oskar Pannier für die Zeichnungen! http://oskarpannier.com/ _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ Unsere Quellen: Nintendo will YouTube Money. http://www.zeit.de/digital/games/2015-02/nintendo-youtube-lets-play-werbeeinnahmen CivilizationEDU: http://de.ign.com/sid-meiers-civilization-v/114637/news/civilizationedu-soll-geschichte-greifbar-machen Betrügt Warcraft? http://www.gamestar.de/news/kino/3274739/warcraft_film.html Gordon Ramsay App: https://www.engadget.com/2016/06/24/gordon-ramsay-dash/

