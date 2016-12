Das perfekte Pokemon Go & Ghostbusters Review - #1080NerdScope No.45

Diese Woche reviewn wir den neuen Ghostbusters Film, reden über den Pokemon Go Hype und überlegen uns, wie man das Spiel noch besser machen könnte und sagen euch unsere Meinung zu Independence Day 2. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: - Als Bio-Essentialist - David: http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Mit Pokemon Go Leute beklauen: http://gizmodo.com/armed-robbers-used-pokemon-go-to-find-9-victims-1783416898 Polizeistation warnt vor Pokemon Go: http://www.polygon.com/2016/7/6/12107138/pokemon-go-warning-australia-pokestop-location Pokemon Go Spieler finden Leichen: http://kotaku.com/pokemon-go-players-find-another-dead-body-1783705603

