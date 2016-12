Star Dreck? & Das Spiel des Jahres! - #1080NerdScope No.46

Diese Woche fassen wir für euch die neuen Infos der Star Wars Celebration zusammen, sagen unsere Meinung zu Star Trek: Beyond, stellen unsere aktuellen Lieblingserien vor und besprechen was im Fernsehen sonst noch auf uns zukommt. Außerdem haben wir uns Deus Ex: Mankind Divided angeguckt, waren für euch auf der Brettspiel Con und haben uns angeguckt, was es da so neues gibt. 1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid! Mit: - Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat - Floid: http://www.youtube.com/lefloid - Robin: http://www.youtube.com/robbubble Zu Gast: Als Spock - David: http://youtube.com/behaind _______________________________ 1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016 _______________________________ DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans Unser Verein: http://www.301plus.de _______________________________ Unsere Quellen: Star Trek 4 Infos: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18505876.html Star Wars Celebration: http://io9.gizmodo.com/all-the-news-you-missed-from-this-weekends-star-wars-ce-1783847847 Spiel des Jahrs 2016: https://www.tagesschau.de/kultur/spiel-des-jahres-101.html Battlefield 1 TV-Serie: http://deadline.com/2016/07/battlefield-video-game-tv-series-paramount-tv-michael-sugar-1201784860/ Neue X-Men Serie: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18505784.html -------------------------------------------------------

