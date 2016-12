Das Ende von Pokémon Go & No Man's Sky? - Suicide Squad Review - #1080NerdScope No.48

Diese Woche regen wir uns über die schlechte Kommunikation der Pokémon Go Macher auf, die jetzt sogar Features aus dem Spiel löschen, sprechen über einen No Man’s Sky Leak, der die Vorbesteller in Angst und Schrecken versetzt, zeigen euch das neue Elder Scrolls: Legends, und sagen unsere Meinung zu Suicide Squad!



1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid!



Mit:

- Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat

- Floid: http://www.youtube.com/lefloid

- Robin: http://www.youtube.com/robbubble



Zu Gast:

- Als Manager der Asozialen Medien: Markus



Make Up & Costüm:

- Anne: http://youtube.com/comickiste



_______________________________



1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016

_______________________________



DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid



Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang



DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid



DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans



Unser Verein: http://www.301plus.de

_______________________________



Unsere Quellen:

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.