No Man's Hype-Train: Endstation? & Game of Thrones Nachfolger! - #1080NerdScope No.49

Diese Woche verraten wir euch, was am Hype um No Man’s Sky dran ist, sprechen über Pläne George R. R. Martins Romanreihe Wild Cards als TV-Serie umzusetzen, , lesen Harry Potter and the Cursed Child und helfen euch, das aktuelle Sicherheitschaos auf der diesjährigen Gamescom besser zu verstehen.



1080NerdScope - Jeden Samstag, 14.00h auf DoktorFroid!



Mit:

- Frodo: http://www.youtube.com/frodoapparat

- Floid: http://www.youtube.com/lefloid

- Robin: http://www.youtube.com/robbubble



Zu Gast:

- Als Zeichnerin und Sicherheitsexpertin - Marie: http://youtube.com/MarieMeimberg



_______________________________



1080NerdScope ist eine Meimberg GmbH Produktion für den SWR - © 2016

_______________________________



DoktorFroid auf Twitch: http://www.twitch.tv/doktorfroid



Let’s Plays / Streams gibt’s hier: http://bit.ly/DoktorFroidGamebang



DoktorFroid & LeFloid Merch: http://www.yvolve.de/doktorfroid



DoktorFroid auf Facebook: http://www.facebook.com/doktorfroidfans



Unser Verein: http://www.301plus.de

_______________________________



Unsere Quellen:



No Man's Sky Day 1 Patch:

https://www.engadget.com/2016/08/07/no-mans-sky-day-one-patch/



Wildcards im TV:

http://grrm.livejournal.com/496792.html



Gamescom Sicherheit:

http://www.gamestar.de/news/pc/3276646/gamescom_2016.html

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.