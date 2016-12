Nintendo Switch kann nix & Doctor Strange Review #1080NerdScope No.58

Diese Woche fragen wir, was die Nintendo Switch eigentlich kann, gucken Doctor Strange an und sagen unsere Meinung zu Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Ashes of Ariandel & Eagle Flight!

