The End of NerdScope - as we know it #1080NerdScope No.64

Diese Woche reden wir über die Neuankündigungen der PlayStation Keynote und der Game Awards - inklusive Last of Us 2, Mass Effect: Andromed & Death Stranding, testen "Die Zwerge” und verraten wir euch natürlich, wie es mit NerdScope weitergeht.

