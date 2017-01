Der Trainer: Ahnungslose Passanten an Bushaltestelle zum Trainieren zwingen!

Er will die Welt auf Championsleague-Niveau bringen. Dumm nur, dass die Welt dafür noch nicht bereit ist! Einmal in der Woche lassen wir unseren Trainer auf ahnungslose Passanten los. Heute erwischt es jemanden, der an der Bushaltestelle wartet. Denn warten - das gibt's garnicht. Wartezeit ist Trainingszeit - und die muss genutzt werden!

