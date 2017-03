say no to taxes!

Die besten und wertvollsten Fußballer der Welt haben sich zu einer beeindruckenden Aktion zusammengeschlossen. Viele von Ihnen nutzen kreative Steuersparmodelle. Sie rufen jetzt zu mehr Solidarität mit ihnen auf. Denn wenn Du richtig richtig reich bist, ist es voll unsozial, Steuern zu zahlen, damit die Armen auch was davon haben: Say no to taxes!

