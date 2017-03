Studio Riese Folge 23: Die Chicken-Fress Challenge - so wird die Bundesliga wieder spannend!

Bayern ist so gut wie Meister. Was kann man da machen, um die Bundesliga wieder spannend zu machen? Der Riese hat sich Gedanken gemacht - und beschlossen, eine Stiftung zu Gründen. Mit der Chicken-Fress-Challenge will er auf die Stiftung aufmerksam machen und nimmt ein Video auf, das im Netz sicher viral gehen wird. Denn eins ist ja mal klar: Muskeln können Berge versetzen! WUMMS - jeden Tag frische Sportsatire! Schon abonniert? www.facebook.com/wumms www.instagram.com/wummssport www.youtube.com/wummssport

