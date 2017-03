Wahre Fußball-Interviews 3: Was Spieler gern über sich selbst sagen würden.

Nach dem Spiel ist vor dem BLA! Hier kommen die wahren Interviews - endlich sagen Reporter und Spieler das, was sie eigentlich gern sagen würden, aber in der Sportschau nie sagen dürfen! Mehr Sportsatire gibt's täglich hier bei WUMMS. Gib uns ein Like! www.facebook.com/wumms www.instagram.com/wummssport www.youtube.com/wummssport

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.