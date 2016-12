Gute Arbeit (Teaser Trailer)

Als Ben (Florentin Will) und seine alte Jugendliebe Juli (Katjana Gerz) zufällig beide zur gleichen Zeit wieder in ihre alte Heimatstadt zurückkehren, werden sie überrascht. Von alten Traumata, neuer Liebe und dem Erwachsenwerden. Kinostart: 1. Oktober 2016Regie: Frederick LauDrama, DE 2016Filmlänge: 108 Minutenmit: Katjana Gerz, Florentin Will, Tobias Schenke, u.a. twitter.com/gutearbeit acebook.com/gutearbeitoriginals

