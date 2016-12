Investigateam: Auf der Spur der Nüsse | Gute Arbeit Originals

Das Investigateam widmet sich in dieser Ausgabe einem Rätsel, dass die Menschheit schon seit langem beschäftigt: Wie kommt die Spur von Nüssen in so viele Lebensmittel? ------- Bock auf mehr GUTE ARBEIT ORIGINALS Clips? Neues Material, jede Woche hier: https://www.youtube.com/c/gutearbeitoriginals http://www.twitter.com/gutearbeit http://www.facebook.com/gutearbeitoriginals http://www.gutearbeitoriginals.de

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.