Introducing: POCKET | Gute Arbeit Originals

Pocket is a Berlin based start up aiming to make your everyday life easier and less complicated. // Pocket ist ein Berliner StartUp, dass dein Leben einfacher und weniger kompliziert machen will. ------- Bock auf mehr GUTE ARBEIT ORIGINALS Clips? Neues Material, jede Woche hier: https://www.youtube.com/c/gutearbeitoriginals http://www.twitter.com/gutearbeit http://www.facebook.com/gutearbeitoriginals http://www.gutearbeitoriginals.de

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.