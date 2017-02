GANGSTER - Teil 2/3: „Verhandlungssache" | Gute Arbeit Originals

Wer eine fundierte Ausbildung zum professionellen Kriminellen abschließen möchte, muss einige Lektionen durchlaufen: Von der präzisen Kommunikation, über den richtigen Umgang mit Feinden bis hin zum tadellosen Abschluss von Geschäften. All das lernt Tina (Katjana Gerz) an ihrem ersten Tag in einer Gangsterbande geführt von Don Florentin (Florentin Will) in den drei Lektionen "Vergeltung", "Verhandlungssache" und "Die Übergabe".

