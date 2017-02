GANGSTER - Teil 1/3: „Vergeltung" | Gute Arbeit Originals

Wer eine fundierte Ausbildung zum professionellen Kriminellen abschließen möchte, muss einige Lektionen durchlaufen: Von der präzisen Kommunikation, über den richtigen Umgang mit Feinden bis hin zum tadellosen Abschluss von Geschäften . All das lernt Tina (Katjana Gerz) an ihrem ersten Tag in einer Gangsterbande geführt von Don Florentin (Florentin Will) in den drei Lektionen “Vergeltung”, “Verhandlungssache” und “Die Übergabe”. #GuteArbeit ------- https://www.youtube.com/gutearbeitoriginals http://www.twitter.com/gutearbeit http://www.facebook.com/gutearbeitoriginals

