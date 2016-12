Kliemannsland Teaser #1 - Romantik

Ich kann euch zwar noch nicht verraten, was Fynn in seinem neuen Projekt ganz genau vor hat, aber wir wollen euch mit diesem kleinen Video ein wenig das Warten versüßen. Außerdem lässt es zumindest schon mal ein wenig erahnen, dass der alte Heimwerkerking auch im Kliemannsland nichts anbrennen lässt und Chaos auf die Tageskarte setzt. Fynn, das Team und ich würden uns riesig freuen, wenn ihr am Sonntag den 04.09.16 mit am Start seid, wenn wir um 12:00 Uhr das erste Video hochladen und Abends um 19:00 Uhr all eure Fragen im Livestream auf Facebook beantworten.

