Kliemannsland Teaser #2 - Gelassenheit

Und die Zweite bitte! Weil ich aber so erschöpft von eurem Ansturm auf den ersten Teaser bin, lassen wirs diesmal ein wenig ruhiger angehen. Fynn macht es sich in seinen seinen vier Wänden gemütlich und harrt mit uns der Dinge die da kommen. Kliemannsland Style... versteht sich! Wenn euch das immer noch nicht genug verrät, was es mit der ganzen Kliemannsland Nummer eigentlich auf sich hat, dann empfehle ich euch am Sonntag auf www.kliemannsland.de vorbeizuschauen. Würde uns nämlich mega freuen, wenn ihr dabei seid!

