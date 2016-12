Kliemannsland Teaser #5 - Das Team

Kurz bevor es losgeht nimmt Fynn sich nochmal nen Moment, um allen im Team zu danken und zu zeigen, wer da hinter den Kulissen bisher so alles schuftet. Aber vielleicht wird unser Team ja bald größer? Vielleicht kennst du wen der dazu kommt? Oder... vielleicht.... Naja. werden wir alles am Sonntag den 04.09.16 sehen! Moment?! Das ist ja morgen?! Und ich tippe hier Beschreibungen anstatt auf den sozialen Medien ordentlich Furore zu machen! Shit das wird eng! Kannst du mir vielleicht helfen? N kleiner Follow oder so? Und Sonntag dabei sein? Och büdde! Sonst krieg ich hier echt Ärger!

