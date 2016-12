Kliemannsland offizieller Trailer

Es ist soweit. Pauken und Trompeten liefern sich ein akustisches Battle mit Explosionen und Freudenschreien. Denn das Kliemannsland öffnet seine Pforten und natürlich klotzen wir, anstatt zu kleckern. So findet ihr in diesem Trailer eine bunte Sammlung der besten Szenen aus allem, was Fynn und seine Kumpels bisher so angestellt haben. Doch da ist mehr. Viel mehr. Und das wird in den nächsten Tagen und Wochen hier auf euch niederprasseln. Also reißt die Arme hoch, als ob es euch egal wär und schwingt sie in freudiger Erwartung hin und her. Denn während ihr das hier schaut, arbeiten wir nicht nur am Livestream für heute Abend 19:00 Uhr, sondern filmen auch mehr geilen Scheiss, der in den kommenden Tagen und Wochen hier das grelle Licht der digitalen Welt erblicken wird. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, wäre ein Abo-Like-Fav-Sub wohl angebracht. Just saaaayyyyin! PS.: Wir sind so cool, dass wir die coolste Website der Welt nur ganz am Ende von so einem Text erwähnen. Weil für uns ist das echt voll normal. Also: www.kliemannsland.de Komm nach Hause In Liebe Fynn & Hauke + das restliche Kliemannsland Team

