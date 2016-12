Rundgang Kliemannsland - Teil 1

Stunde null! Das Kliemannsland startet und wir zeigen dir in diesem ersten Teil des Rundgangs mit Fynn und Hauke alles, was es so zu bestaunen gibt. Ställe, Trecker und wahr gewordene Träume. Wir hoffen du siehst in alledem genauso viel Potential wie wir und schaust dich fleißig auf unseren sozialen Kanälen um und machst mit, bei der Gründung unseres ganz eigenes Staates.

